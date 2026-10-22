Der Angebotspreis liegt damit zwar nur knapp 9 Prozent über dem Schlusskurs vom Dienstag vor Veröffentlichung des Kaufangebots - allerdings hat die Aktie wegen der bereits seit Monaten herrschenden Übernahmefantasie auch zuletzt deutlich angezogen. Vor dem ersten Bekanntwerden der Gerüchte über ein EQT-Interesse Anfang Juli hatte der Kurs lediglich bei rund 33 Euro gelegen. Am Donnerstagmorgen sprang der Kurs zeitweise um mehr als sechs Prozent an, zuletzt lag das Plus noch bei rund fünfeinhalb Prozent auf 45,17 Euro.