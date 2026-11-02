Rückstand bei Instandstellungen

Bei den Instandstellungen stellt die EFK zudem einen aufgelaufenen Rückstand von 2 bis 3 Milliarden Franken fest. Der von Armasuisse angestrebte Instandsetzungsbedarf von 25 Prozent liege aktuell bei 34 Prozent, schreibt sie. Bis 2030 könnte der Bedarf auf rund 40 Prozent ansteigen. Kobler räumte ein, dass dieser Nachholbedarf nicht in Kürze abgebaut werden könne. Priorisierungen seien nötig.