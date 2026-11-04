Die vier geplanten Reservekraftwerke überschreiten laut EFK die für 2030 empfohlene Mindestreserve um 83 Megawatt. Die bereitgestellten Reserven sollten aus Spargründen auf das nötige Minimum beschränkt werden, hält sie dazu fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) weist in ihrer Stellungnahme auf die Risikovorsorge und den später möglicherweise höheren Reservebedarf hin.