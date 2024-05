Sie habe die neuen Aufgaben zur Politikfinanzierung 2023 fristgerecht und wirksam wahrgenommen, schrieb die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in ihrem am Dienstag publizierten Jahresbericht. So kontrollierte sie die Umsetzung der neuen Transparenzregeln bei der Offenlegung der Parteifinanzierung sowie der Abstimmungskampagnen.