Dönges war seit November 2025 Finanzvorständin bei Aumovio. Der Konzern hat bereits die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge eingeleitet. In der Zwischenzeit soll zunächst Konzernchef Philipp von Hirschheydt zusätzlich die Verantwortung für das Finanzressort im Vorstand übernehmen. Spätestens zum 1. November 2026 soll dann Claus Bauer als Interims-Finanzchef fungieren. Der Manager war früher Finanzchef beim Autozulieferer Schaeffler und ist derzeit Mitglied im Aumovio-Aufsichtsrat. Seine Aufgaben im Prüfungsausschuss des Gremiums werde er für die Dauer seiner neuen Aufgabe niederlegen./tav/mis