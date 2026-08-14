Die Chefin der Finanzmarktaufsicht Finma, Marlene Amstad, warnt vor den steigenden Risiken durch künstliche Intelligenz für die Finanzbranche. «Wir beobachten über alle von uns beaufsichtigten Finanzinstitute hinweg bereits einen markanten Anstieg von Cyber-Attacken um ein Drittel», sagte sie in einem am Freitag publizierten Interview mit der «Finanz und Wirtschaft».