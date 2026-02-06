In der Diskussion um strengere Kapitalvorschriften für die UBS stellte Walter klar, dass die Finma keine pauschale Kapitalerhöhung fordere. Die vorgeschlagenen Massnahmen seien gezielt auf Probleme ausgerichtet, die sich beim Untergang der Credit Suisse gezeigt hätten, vor allem der Wertverlust der Auslandsbeteiligungen. Wie viel vom Risiko die Steuerzahler oder die Aktionäre der Bank tragen sollen, sei letztlich eine politische Frage.