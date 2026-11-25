Das Ziel ist, dass die Gruppe als Ganze in restrukturierter Form weitergeführt werden kann. Dabei tragen die dafür vorgesehenen Kapitalinstrumente und zusätzliche verlustabsorbierende Mittel, sogenannte Bail-in-Bonds, die entstehenden Verluste. Damit soll verhindert werden, dass der Staat wie in der Finanzkrise bei der UBS mit Steuergeldern einspringen muss, was im Fachjargon als Bail-out bezeichnet wird.