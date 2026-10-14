Die Postfinance hat nach Angaben der Finma vom Mittwoch die Vorgaben zu zusätzlichen verlustabsorbierenden Mitteln seit Ende 2025 erfüllt und ihre Alternativstrategie weiterentwickelt. Die vorgesehenen Optionen für den Fall, dass eine Restrukturierung und Weiterführung der Bank nicht möglich ist, müssten jedoch noch weiter konkretisiert werden, so die Behörde.