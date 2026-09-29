Die Bank Julius Bär macht in der Aufarbeitung des Signa-Debakels einen grossen Schritt vorwärts. Die Finanzmarktaufsicht Finma hat ihr seit Jahren laufendes Verfahren nun abgeschlossen. Die Behörde rügt die Bank noch einmal scharf, sie lockert nun aber auch einige Massnahmen wieder und macht so den Weg für Aktienrückkäufe frei.