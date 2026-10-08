Eine «Liveness Detection» soll verhindern, dass die Online-Anmeldeverfahren von Betrügern mit Fotos, Videos oder künstlich erzeugten «Deepfakes» ausgetrickst werden können. Während bei einer «passiven» Lebendigkeits-Prüfung etwa die typischen Gesichtsmerkmale einer Person mit einem gespeicherten Bild verglichen wird, muss bei einer «aktiven» Prüfung eine Person eine bestimmte Aktion wie etwa Blinzeln oder Kopfbewegungen ausführen.