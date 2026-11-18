Zudem schlägt die Finma eine Reihe von Veränderungen vor, die aber Änderungen von Gesetzen oder Verordnungen des Bundes erfordern. Darunter ist die Weiterentwicklung des Regimes für Kleinbanken und Kleinversicherungen, um den Zugang breiter und kosteneffizienter zu machen. Die Verbesserung einzelner Bewilligungsverfahren sowie Vereinfachungen im Aufsichtssystem über Vermögensverwalter und Trustees werden ebenfalls angeregt.