Die bisherigen Abgaben hätten die Kosten wegen der grösser als erwarteten Probleme nicht gedeckt, heisst es in der Mitteilung. Denn um die Kundinnen und Kunden vor Missbrauch zu schützen, hätten zusätzliche Ressourcen aufgebaut werden müssen. Wie gross die entsprechenden Teams sind, gibt die Finma nicht bekannt. Sie seien aber schlank aufgestellt.