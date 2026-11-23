Die angetroffenen Probleme in der Branche seien grösser als erwartet, heisst es in einer Mitteilung der Behörde vom Montag. Die Finma überwacht die Branche seit dem Inkrafttreten des Versicherungsaufsichtsgesetzes Anfang 2024 deutlich stärker. Um zu prüfen, ob die Vermittler ihre Pflichten wahrnehmen, führt sie Abklärungen, Untersuchungen und Verfahren durch.
Das Ausmass der «angetroffen Missstände» sei dabei nicht voraussehbar gewesen, heisst es nun im Communiqué. Und eine Sprecherin ergänzt auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP: «Wir haben nicht aktiv nach Problemen gesucht, erhielten aber von Beginn an viele Beschwerden von Kunden und Unternehmen.»
Register schrumpft
Insgesamt seien bis heute über 1000 Vermittler, die ohne Bewilligung tätig waren, aus dem Verkehr gezogen worden. Und auch bei den registrierten Vermittlern gab es Handlungsbedarf.
So wurden rund 3200 Streichungen vorgenommen, so dass das Register heute nur noch gut 12'000 Namen umfasst. Auch dabei sei es zu einem «beachtlichen Teil» um Vermittler gegangen, die ihren Pflichten nicht nachgekommen seien.
Langes Sündenregister
Das Sündenregister der schwarzen Schafe ist lang. Die Missstände reichten laut einer Finma-Sprecherin von fehlenden Qualifikationen und unerlaubter Tätigkeit über Kaltakquise via «Belästigungsanrufe» bis hin zu Falschberatungen und Betrugsfällen. So sei es zum Beispiel zu unangemessenen Abschlüssen von langfristigen Versicherungsprodukten gekommen.
Die fehlerhaft arbeitenden Vermittler sind auch für die Versicherungen ein Problem, die mit solchen zusammenarbeiten. Bei missbräuchlicher Vermittlertätigkeit müssen Kundinnen und Kunden neu beraten werden. Allein im laufenden Jahr seien in mehreren tausend Fällen Nachberatungen angeordnet worden, so die Finma.
Gebühren mehr als verdreifacht
Auf die Vermittlerbranche kommen nun wegen der vielen schwarzen Schafe höhere Gebühren zu. Die Finma erhöht die Aufsichtsabgabe für registrierte Vermittler gleich auf 1575 von 475 Franken pro Jahr. Auch die Gebühren für eine Erstregistrierung steigen markant.
Die bisherigen Abgaben hätten die Kosten wegen der grösser als erwarteten Probleme nicht gedeckt, heisst es in der Mitteilung. Denn um die Kundinnen und Kunden vor Missbrauch zu schützen, hätten zusätzliche Ressourcen aufgebaut werden müssen. Wie gross die entsprechenden Teams sind, gibt die Finma nicht bekannt. Sie seien aber schlank aufgestellt.
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(AWP)