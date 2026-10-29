Die finnische Nachrichtenagentur STT steht fast 140 Jahre nach ihrer Gründung vor dem Aus. Nach jahrelangen finanziellen Schwierigkeiten werde das Unternehmen seine Nachrichten- und Bilddienste zum 31. März 2027 einstellen, hiess es in einer Pressemitteilung des Unternehmens am Donnerstag. Der Geschäftsbereich STT Communication Services, über den das Unternehmen Pressemitteilungen verbreitet, werde dagegen bestehen bleiben. «Nach aktuellen Schätzungen fallen 89 Stellen weg, darunter 68 im journalistischen Bereich», hiess es. «Darüber hinaus laufen 30 befristete Arbeitsverträge oder Rahmenvereinbarungen aus.»