Gut die Hälfte der in der Erhebung Befragten ist der Ansicht, dass KI die Anforderungen und Rollen hochqualifizierter Berufseinsteigerinnen und -einsteiger verändert. Allerdings geben nur 26 Prozent an, dass bei der Personalauswahl gezielt auf Lernagilität und digitale Kompetenzen geachtet wird. Auch definierte Lernpfade und entsprechende Lernmöglichkeiten gebe es nur bei gut einem Viertel der Arbeitgeber.