KI sei «die grösste Sicherheitsherausforderung, mit der die Welt heute konfrontiert ist», sagte der per Video zugeschaltete Chef des KI-Labors Anthropic, Dario Amodei. «Bei schlechter Handhabung glaube ich, dass KI ein Risiko für die gesamte Menschheit sein könnte.» Es war der erste Auftritt der Firmenchefs vor dem Sicherheitsrat und das erste Mal, dass sich das Gremium während der Generaldebatte - der wichtigsten UN-Woche des Jahres - mit dem Thema beschäftigte.