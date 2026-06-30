Im ersten Halbjahr 2026 wurden in der Schweiz 28'538 neue Unternehmen ins Handelsregister eingetragen, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse des IFJ Instituts für Jungunternehmen hervorgeht. Das entspricht einem Plus von 2,6 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode und dem höchsten je gemessenen Wert für ein erstes Halbjahr. Im Durchschnitt entstanden damit 157 neue Firmen pro Tag.