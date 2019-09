Firmenich beteiligt sich an französischer Robertet

Firmenich übernimmt 17 Prozent an Robertet vom amerikanischen Investmentfonds First Eagle Investment. Man bezahle 683,30 Euro je Aktie, teilte Firmenich am Donnerstag mit. Weitere finanzielle Details werden nicht genannt.

Als langfristig orientierter Aktionär wolle man das Wachstum von Robertet bestmöglich unterstützen, erklärten die Genfer. Gleichzeitig sei Firmenich offen für Gespräche über eine grössere Beteiligung sowie eine breitere Zusammenarbeit. Denkbar sei etwa eine Mehrheitsbeteiligung an Robertet.

(SDA)