Insgesamt deponierten im November 512 Unternehmen ihre Bilanzen, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Im November 2022 waren es lediglich 374 gewesen. In den Monaten Januar bis November summiert sich die Zahl der Firmenpleiten damit auf 4751, was einem Anstieg von 9 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode entspricht. In allen Regionen war ein Anstieg zu beobachten.