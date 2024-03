Am Rande des Treffens trat eine Vereinbarung zwischen mehr als 70 Ländern, darunter auch die Schweiz, über den Handel mit Dienstleistungen in Kraft. Zudem setzte sich die Schweiz, zusammen mit rund 120 Ländern, für die Erleichterung von Investitionen in ärmere Länder ein. Indien und Südafrika waren dagegen. Die Gespräche darüber werden ebenfalls in Genf fortgesetzt.