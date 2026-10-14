Fitch betrachtet die Übernahme als Ergänzung zum Dermatologie-Portfolio von Galderma und als Stärkung des globalen Angebots des Unternehmens. Man gehe davon aus, dass sich die Übernahme im Jahr 2027 leicht verdünnend auf die bereinigte EBITDA-Marge von Galderma auswirken werde, schrieb Fitch. Die Ratingagentur erwarte jedoch, dass die Marge des übernommenen Geschäfts ab 2028 weitgehend mit dem Konzern-Durchschnitt von 24 Prozent vergleichbar sein werde.