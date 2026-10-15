Für die Flatexdegiro-Aktie ging es am Morgen zeitweise um fast neun Prozent aufwärts. Um die Mittagszeit lag das Papier noch mit knapp fünf Prozent im Plus und war damit klarer Spitzenreiter im MDax , dem Index der mittelgrossen Werte. Nach den Kursverlusten der vergangenen Wochen wird das Papier jedoch immer noch rund 30 Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel. Insgesamt wird Flatexdegiro an der Börse mit rund 2,7 Milliarden Euro bewertet.