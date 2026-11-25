Eine Strecke mit DB und Flixtrain

Reisende können also zum Beispiel Tickets für eine Fahrt kaufen, bei der sie einen Teil der Strecke mit einem Zug von Flixtrain und einen anderen mit einem Zug der Deutschen Bahn zurücklegen. Jedoch erhalten sie für jede Teilstrecke ein einzelnes Ticket. Das schränkt die Fahrgastrechte ein.