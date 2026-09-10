«Die zusätzlichen Flüge der Fluggesellschaft sind dabei auf maximal sieben Flüge pro Woche begrenzt», teilte Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) mit. «Gleichzeitig schliessen wir ein Flugangebot der Airline zwischen dem fünften Landepunkt und Drittstaaten aus. Damit stärken wir den Luftverkehrsstandort Deutschland.» Das bedeutet, dass Emirates nur zwischen Deutschland und den VAE hin und her fliegen darf.