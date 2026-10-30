Die Strecke soll ab April 2027 dreimal wöchentlich bedient werden, wie der Flughafenbetreiber am Freitag mitteilte. Neben dem Passagierverkehr bietet die neue Verbindung eine wöchentliche Frachtkapazität von 36 bis 55 Tonnen. Dadurch verkürzten sich die Transportzeiten für bestimmte Sendungen um mindestens acht Stunden. Zudem entfalle der Umweg über andere europäische Flughäfen mit anschliessendem Weitertransport auf der Strasse.