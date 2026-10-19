Neu wird etwa Swiss fünfmal wöchentlich nonstop nach Bengaluru in Indien fliegen. Weiter nimmt Easyjet Marrakesch mit zwei Flügen pro Woche ins Streckennetz auf, während Edelweiss neu zwei wöchentliche Flüge nach San José anbietet. Zudem wird das Angebot nach Lappland mit Finnair ergänzt.