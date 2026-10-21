Der neue Flughafen dort hat im Juni den Betrieb aufgenommen. Allerdings läuft das Geschäft langsamer an als ursprünglich erwartet. Der Flughafen Zürich rechnet für Noida im laufenden Jahr noch mit einem Verlust auf Stufe des operativen Ergebnisses. 2027 soll die Gewinnschwelle erreicht werden. Längerfristig will der Konzern sein Auslandsgeschäft kräftig ausbauen.