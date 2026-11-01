Insgesamt wurden im Oktober 24'778 Starts und Landungen gezählt. Das sind 1,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie eine Auswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Im September hatte das Plus noch 4,8 Prozent betragen. Gegenüber dem Vormonat ging die Zahl der Flugbewegungen um 2,4 Prozent zurück.