Damit hat das seit März 2025 laufende Pilotprojekt die sogenannte Automatisierungsstufe Level 4 erreicht. Die Busse kreuzen dabei keine Rollwege von Flugzeugen. Zunächst finden die Fahrten allerdings rund vier Wochen lang ohne Passagiere statt. Danach sollen Mitarbeitende die Shuttles wieder nutzen können.