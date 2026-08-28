Konzerngewinn gebremst

Die Eröffnung des neuen Flughafens Noida in Indien im Juni sorgte allerdings für einen Dämpfer beim Konzerngewinn. Wegen höherer Abschreibungen und Finanzaufwendungen für den Airport im Grossraum der Metropole Delhi nahm der Reingewinn unter dem Strich lediglich um 1 Prozent auf 163,7 Millionen Franken zu. Nichtsdestotrotz sei damit das beste Halbjahresergebnis in der Unternehmensgeschichte gelungen, teilte der Flughafen mit.