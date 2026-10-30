Weiterhin mit Tunnelkino

An der Werbekampagne von Schweiz Tourismus ändert auch die Modernisierung der Skymetro nichts, wie es dort auf Anfrage hiess. Weiterhin gibt es also ein LED-Tunnelkino mit Bergsujets, je nach Saison mit oder ohne Schnee. Dazu erklingt die Stimme von Heidi: «I am Heidi and this is my home.»