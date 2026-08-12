Deutlich mehr Passagiere auf Europaflügen

Stark war die Entwicklung vor allem in Europa, wo die Zahl der Passagiere um 7,3 Prozent zunahm. Interkontinental wurde dagegen ein Rückgang um 3,3 Prozent verzeichnet. Auf der Langstrecke sank der Anteil des Mittleren Ostens erwartungsgemäss am deutlichsten und macht nur noch 3,2 Prozent der Gesamtpassagierzahl aus. Einbussen gab es allerdings auch bei Reisenden aus den anderen Weltregionen.