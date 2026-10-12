Deutlich mehr Passagiere auf Europaflügen

Stark war die Entwicklung vor allem bei europäischen Flugverbindungen, wo die Zahl der Passagiere um 3,7 Prozent zunahm. Interkontinental wurde dagegen ein Passagierrückgang um 1,0 Prozent verzeichnet. Auf der Langstrecke sank der Anteil des Mittleren Ostens erwartungsgemäss am deutlichsten und macht noch 3,8 Prozent der Gesamtpassagierzahl aus. Rückläufig waren auch die Anteile Nordamerikas und Afrikas. Dagegen legte der Ferne Osten leicht zu.