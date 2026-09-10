Passagiere ausgabefreudiger

Der Kommerzumsatz lag im August bei 58,9 Millionen Franken, ein Plus von 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei legten die Verkäufe auf der sogenannten Airside, also dem Bereich nach der Sicherheitskontrolle, um 5,1 Prozent zu, während der Umsatz auf der Landseite - inklusive «The Circle» - um 2,7 Prozent zurückging.