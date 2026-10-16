Wegen Störungen im Datenübertragungsnetz der Flugsicherungsdienste ist der Flugverkehr über Italien seit mehreren Stunden beeinträchtigt. Dies teilte die Flugsicherung Enav in Rom mit. Seit 6.00 Uhr seien deshalb «Massnahmen zur Verkehrsteuerung» in Kraft. Dies führe dazu, dass im italienischen Luftraum weniger Flugzeuge abgefertigt würden. Einen Hacker-Angriff oder Sabotage schloss die Behörde zunächst aus.