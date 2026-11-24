Es ist zudem die erste grössere Bestellung aus China bei dem Airbus -Rivalen seit Jahren. Der Listenpreis der Flugzeuge beläuft sich insgesamt auf rund 7,4 Milliarden US-Dollar. Laut der Fluggesellschaft wird der endgültige Preis wegen der üblichen Rabatte aber geringer ausfallen.
Branchenexpertin Sheila Kahyaoglu vom Investmenthaus Jefferies verwies darauf, dass dies die erste konkrete Bestellung im Rahmen einer Zusage Chinas aus dem Monat Mai sei, insgesamt 200 Flugzeuge vom US-Hersteller Boeing zu erwerben./mis/ck
(AWP)