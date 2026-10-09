Der Flugzeugbauer Airbus hat einen Grossauftrag des Flugzeugfinanzierers Avolon eingeheimst. So bestellte die Finanzgesellschaft fest 75 Maschinen aus der A320neo-Modellfamilie und 35 Jets vom Typ A330-900, wie Airbus am Freitag in Toulouse mitteilte. Airbus steht bei den Bestellungen neuer Flugzeuge seit längerem gut da - hapern tut es eher bei der Produktion und der Auslieferung der Maschinen.