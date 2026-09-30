An Bord einer Flydubai-Maschine auf dem Weg nach Tel Aviv soll einer der Piloten den anderen mit einem Messer verletzt haben. Dies berichteten verschiedene israelische Medien unter Berufung auf Passagiere des Flugzeugs. Eine Israelin erzählte dem TV-Sender N12, unter den Passagieren habe grosse Angst geherrscht, es habe «Schreie und Panik» gegeben. «Einige Männer, darunter auch Israelis, standen auf und überwältigten den Angreifer», sagte sie. Es gehe den Passagieren der Maschine inzwischen gut. «Die Situation hätte aber auch anders enden können», sagte sie.