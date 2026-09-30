Das Flugzeug auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv sei über Saudi-Arabien abgedreht und dort auf dem Flughafen Tabuk gelandet. An Bord der Maschine seien etwa 180 Israelis, berichtete die Zeitung «Haaretz». Israel und Saudi-Arabien unterhalten keine diplomatischen Beziehungen.
Israelische Kampfjets seien unterwegs zu dem Flugzeug, hatte die «Times of Israel» unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet. Das israelische Militär teilte zu dem Vorfall mit, Generalstabschef Ejal Zamir berate sich gegenwärtig mit ranghohen Kommandeuren, darunter der Chef der Luftwaffe./le/DP/mis
(AWP)