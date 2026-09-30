Ein Flugzeug auf dem Weg von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Tel Aviv hat nach israelischen Medienberichten ein Notfallsignal gesendet. Hintergrund sei allerdings keine Entführung, wie zunächst befürchtet, sondern ein Streit zwischen den Piloten, berichteten israelische Medien. Zuvor war berichtet worden, der Flieger von Flydubai habe einen international bekannten Code gesendet, der auf eine Entführung oder einen unrechtmässigen Eingriff hinweise.