Herzog: Helfer sollen für Zivilcourage ausgezeichnet werden

Der israelische Präsident Izchak Herzog teilte unterdessen mit, er wolle vier der Passagiere, die auf dem Flug bei der Überwältigung des Angreifers halfen, für die Präsidentenmedaille für Zivilcourage vorschlagen. Yaniv Hayun, Schota Musajew, Zivka Manes und Asaf Radschuan hätten sich in Gefahr gebracht, um andere zu retten, sagte Herzog nach Angaben seines Büros. Unter ihnen ist auch der Zahnarzt Musajew, der dem verletzten Piloten nach eigenen Angaben Erste Hilfe leistete. Auch eine Passagierin, die auf die Auseinandersetzung im Cockpit aufmerksam geworden war und Alarm geschlagen hatte, soll gewürdigt werden. Der Präsident verleiht den Preis, über die Empfänger entscheidet jedoch ein Komitee.