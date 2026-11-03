Giza hatte vor allem mit der flächendeckenden Einführung eines modernen Gerätes für die sogenannte hochvolumige Hämodiafiltrationstherapie (HvHDF) in den USA das Ruder herumreissen wollen. Die Methode soll die Nierenwäsche schneller und besser machen und damit die Überlebenszeit von Nierenpatienten verlängern. Das System ist FMC zufolge inzwischen in fast 350 US-Kliniken im Einsatz, 1,3 Millionen Behandlungen wurden damit durchgeführt. Auch die bisherigen Erfahrungen seien vielversprechend. Ende September hatte FMC die Einführung des HvHDF-Systems auch für China angekündigt./tav/lew/mis