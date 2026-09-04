«Wenn hier Recht und Ordnung herrschten, dann müsste ich das Gesetz nicht brechen und einen Haufen Leid in Kauf nehmen, das ich wegen dem Stromausfall und allen Stromausfällen, die da noch kommen müssen, zu verantworten habe», heisst es in einem der Briefe. Linksextremisten sehen die staatliche Ordnung skeptisch oder lehnen sie ab. Zudem grenzt sich der Verfasser ausdrücklich von der linken Szene ab: «Die ham da nix mit zu tun.» Er wandte sich gegen die «fossile Brennstoffindustrie», die Rüstungsindustrie und kritisierte den «Völkermord in Palästina».