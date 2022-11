Massiv war der Rückgang der Prämien mit Anlagecharakter (PmA), die um 25,2% in Franken resp. 20,6% in Lokalwährung auf 1'151.4 Mio. Fr. fielen. Grund dafür ist auch hier, und wegen der Anlageeigenschaften der Produkte besonders, das schwierige Umfeld an den Kapitalmärkten.