Zusammen mit den Waldbränden in Frankreich und Spanien sowie weiteren Grossereignissen schlugen Naturkatastrophen bei der Allianz mit rund 1,1 Milliarden Euro zu Buche. Ein Jahr zuvor habe die Summe nur bei 60 Millionen gelegen, sagte die Managerin. Entsprechend sank das operative Ergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung im dritten Quartal um rund acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Dass es nicht schlimmer kam, verdankte die Allianz der Auflösung von Schadenreserven aus früheren Jahren.