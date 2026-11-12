Glänzende Geschäfte mit Investmentfonds haben den Versicherer Allianz hohe Schäden durch Naturkatastrophen im Sommer verschmerzen lassen. Die Fondstöchter Pimco und Allianz Global Investors (AGI) sammelten im dritten Quartal unter dem Strich 47 Milliarden Euro frisches Geld von Kunden ein, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Der operative Gewinn der Sparte schnellte dank höherer Erträge im Jahresvergleich auf 1,1 Milliarden Euro nach oben. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.