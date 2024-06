Ford ist im Umbruch, sein altes Geschäft mit Verbrennermotoren-Fahrzeugen lässt der Konzern schrittweise auslaufen. Bei seinen Elektroanstrengungen ist das Unternehmen spät dran, erst am Dienstag hatte in Köln die Serienproduktion des ersten Stromer-Autos begonnen, das Ford im grossen Stil in Europa produziert. An einem Pressegespräch zum Produktionsstart hatte Sander «aus persönlichen Gründen» nicht teilgenommen.