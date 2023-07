Für den Potsdamer Klimaforscher Rahmstorf ist das 1,5-Grad-Ziel "politisch praktisch nicht mehr zu halten, so, wie die Weltlage nun mal ist". Zwar sei es physikalisch noch erreichbar, sagte Rahmstorf im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. "Aber dazu müsste man eben es anpacken, wie, wenn man in einer Kriegssituation ist und das einfach die Top-Priorität hat, die 1,5 Grad zu halten. Realistisch ist es natürlich so, dass die allermeisten Regierungen das eben leider nicht als Top-Priorität behandeln, und so werden wir es auf keinen Fall schaffen", schätzte der Forscher vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) ein.