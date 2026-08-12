Für das laufende Quartal erwartet Foxconn erneut ein starkes Wachstum. Auch für das Gesamtjahr zeigte sich der Konzern zuversichtlich. 2027 sollen die Investitionen weiter steigen, unter anderem in Taiwan, Mexiko, Vietnam und den USA. Dort will Foxconn seine Forschungs- und Produktionskapazitäten ausbauen.