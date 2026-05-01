WARUM ERNEUT EINE SVP-INITIATIVE ZUR MIGRATION?

Volksinitiativen zur Begrenzung der Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern gab es in den vergangenen 25 Jahren mehrere; bis auf eine waren alle erfolglos. 2002 scheiterte die Initiative «gegen Asylrechtsmissbrauch», und 2012 die Ecopop-Initiative «Stopp der Überbevölkerung - zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen». Im Februar 2014 hingegen sagten Volk und Stände Ja zur Masseneinwanderungsinitiative der SVP. Seither verlangt der Verfassungsartikel 121a eine eigenständige Steuerung der Zuwanderung. Umgesetzt wird er mit einer Stellenmeldepflicht in Branchen mit hoher Arbeitslosenquote. Die SVP ist damit nicht zufrieden: Bundesrat und Parlament setzten den Auftrag nicht um. 2020 war die SVP mit der Begrenzungsinitiative an der Urne aber chancenlos. Bei einem Ja hätte der Bundesrat das EU-Abkommen über die Personenfreizügigkeit innerhalb von zwölf Monaten durch Verhandlungen ausser Kraft setzen müssen. Wäre das nicht gelungen, hätte der Bundesrat das Abkommen einseitig kündigen müssen. Die Gegnerschaft sprach deshalb von einer «Kündigungsinitiative».