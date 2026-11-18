Der Fraktionsvorstand folgt damit der Empfehlung der SVP-Findungskommission. Die Kandidatin und die sieben Kandidaten seien alle wählbar und wiesen einen eindrücklichen beruflichen und politischen Leistungsausweis sowie Führungserfahrung auf, schrieb der Fraktionsvorstand.
Zur Auswahl stehen Thomas Aeschi (ZG), Pierre Alain Schnegg (BE), Marco Chiesa (TI), Jean-Pierre Gallati (AG), Michael Graber (VS), Franz Ruppen (VS), Rémy Wyssmann (SO) und als einzige Frau, Céline Amaudruz (GE).
Die Bundeshausfraktion der SVP nominiert die Kandidierenden am Freitag, dem 20. November. Das Parlament wählt dann am 9. Dezember den Nachfolger von Parmelin.
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(AWP)